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12:30 (мск), источник: Новый Калининград

Возле «Храброво» временно закрыли бесплатную стоянку для автомобилей

В среду, 16 августа, временно закрыли бесплатную парковку для автомобилей у аэропорта «Храброво», передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

На подъезде к парковке дежурит полицейский, он разворачивает весь подъезжающий транспорт, направляя в сторону аэровокзальной площади. Связано ли это каким-то образом с сегодняшним визитом Владимира Путина в Калининград, сотрудник УМВД не пояснил.

В пресс-службе АО «Аэропорт «Храброво» также отказались комментировать причины перекрытия доступа к бесплатной парковке. Один из сотрудников аэропорта сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru», что доступ на стоянку возобновится сразу, как только «Храброво» покинет самолет президента страны. «Как улетит, так и откроют», — сказал он.

Отметим, что из-за ремонтных работ в среду аэропорт принимает и отправляет рейсы с 13:00. Сам терминал открыт для пассажиров с 08:00.

Напомним, что глава государства Владимир Путин прилетел в Калининградскую область в ночь со вторника на четверг. В данный момент он проводит совещание в резиденции, расположенной в Пионерском с участием министра транспорта Максима Соколова, министра экономического развития Максима Орешкина, полпреда в СЗФО Николая Цуканова, а также губернаторов регионов Северо-Западного федерального округа.

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