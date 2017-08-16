Возле «Храброво» временно закрыли бесплатную стоянку для автомобилей
В среду, 16 августа, временно закрыли бесплатную парковку для автомобилей у аэропорта «Храброво», передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
В среду, 16 августа, временно закрыли бесплатную парковку для автомобилей у аэропорта «Храброво», передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
На подъезде к парковке дежурит полицейский, он разворачивает весь подъезжающий транспорт, направляя в сторону аэровокзальной площади. Связано ли это
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Отметим, что
Напомним, что глава государства Владимир Путин прилетел в Калининградскую область в ночь со вторника на четверг. В данный момент он проводит совещание в резиденции, расположенной в Пионерском с участием министра транспорта Максима Соколова, министра экономического развития Максима Орешкина, полпреда в СЗФО Николая Цуканова, а также губернаторов регионов