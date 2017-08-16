Возле «Храброво» временно закрыли бесплатную стоянку для автомобилей

Источник: Новый Калининград

На подъезде к парковке дежурит полицейский, он разворачивает весь подъезжающий транспорт, направляя в сторону аэровокзальной площади. Связано ли это каким-то образом с сегодняшним визитом Владимира Путина в Калининград, сотрудник УМВД не пояснил.

В пресс-службе АО «Аэропорт «Храброво» также отказались комментировать причины перекрытия доступа к бесплатной парковке. Один из сотрудников аэропорта сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru», что доступ на стоянку возобновится сразу, как только «Храброво» покинет самолет президента страны. «Как улетит, так и откроют», — сказал он.

Отметим, что из-за ремонтных работ в среду аэропорт принимает и отправляет рейсы с 13:00. Сам терминал открыт для пассажиров с 08:00.