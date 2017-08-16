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16:14 (мск), источник: Новый Калининград

Жители 12 улиц Калининграда остались без горячей воды до 29 августа

В Калининграде со среды, 16 августа, ушла на профилактический ремонт районная тепловая станция (РТС) «Горького, 166», без горячей воды до 29 августа остались жители 12 улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Новый Калининград

На две недели остались без горячей воды потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Балтийская, 1−27, 26−32, ул. Горького, 124, 126, 140−148, 152−164, 162а, 170, 209−213, ул. Верещагина, 2−6, ул. Ефремова, 1−9, 2−12, ул. Зеленая, 81−91, 78−82. ул. Ясная, 3−17, ул. Согласия, 2, 4, 4а, 6−30, 32 (д/сад № 59), 39, 41, ул. Лефорта, 12−24, ул. Воейкова, 9, ул. Панина, 9, ул. Гайдара, 111−145, 100, 102, ул. Озерная, 3, 4, 5, ул. Челнокова, 34, 36, 40, 48, 50, ул. Гайдара, 120, 136, ул. Нарвская, 117 (д/сад № 55).

Отметим, что это последняя РТС, которая уходит на профилактические работы этим летом. Больше плановых отключений горячей воды в городе не ожидается.

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