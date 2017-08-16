Жительница США выжила, проведя месяц в лесу без еды и телефона

Источник: Publika.md

Девушка была отощавшей и грязной, ее тело покрывали рубцы и мозоли. Оказалось, Терис сбежала от знакомых, которые планировали ограбить дом лесника, сообщает Sun.

23 июля семья девушки заявила, что Лиза Терис пропала. Выяснилось, что все это время американка без сменной одежды, средств связи и даже обуви скиталась по незнакомому лесу, пила воду из ручья, ела грибы и ягоды. За это время Терис похудела на 23 килограмма.

В настоящий момент Лиза проходит курс лечения дома. Близкие девушки говорят, что та очень слаба, но пребывает в хорошем расположении духа и часто смеется, пишут Вести.ру.