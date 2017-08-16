С фанатов Элвиса Пресли начали брать плату за посещение его могилы

Источник: AP 2017

Традиционно фанаты Пресли приезжали почтить его память бесплатно. Могилу певца ежегодно посещают около 500 тысяч человек. 16 августа отмечается 40-летие со дня смерти легендарного исполнителя, и в «Грейсленде» ждут до 50 тысяч гостей, сообщает Fox News.

Начиная с вечера 15 августа, гости кладбища, на котором похоронен певец и некоторые его родственники, идут процессией со свечами среди могил. Перед началом шествия к гостям с речами обратились бывшая жена исполнителя Присцилла Пресли и его дочь Лайза Мария.

Многие посетители «Грейсленда» выразили недовольство необходимостью платить деньги за то, чтобы почтить память любимого музыканта. «Я собирался приехать сюда, но после случившегося не буду больше ездить в Мемфис. Те, кто устроил это — не фанаты Элвиса. Это все бизнес. Корпорации ищут во всем выгоду», — сказал журналистам поклонник Пресли Фред Шварц из Иллинойса.

«Не думаю, что Элвис был бы рад узнать, что его поклонникам приходится за это платить», — заявила еще одна любительница творчества музыканта Черил Скоген, которая приехала в Мемфис из Лос-Анджелеса.

По словам представителей компании Elvis Presley Enterprises, данный шаг объясняется необходимостью усиления мер безопасности при проведении массовых мероприятий аналогично тому, как это происходит в других частях США. При оплате входа каждому гостю выдается браслет на руку, который дает право на посещение еще и нового развлекательного комплекса, посвященного жизни и творчеству Элвиса Пресли.

Элвис Пресли, который был одним из самых коммерчески успешных исполнителей ХХ века и одним из первых оказался включен в «Зал славы рок-н-ролла», скончался 16 августа 1977 года в ванной комнате «Грейсленда». По официальной версии, причиной смерти 42-летнего музыканта стала передозировка лекарств.