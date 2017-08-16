Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Самолет «Победы» совершил вынужденную посадку из-за пассажирки
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Субмарина РФ в подводных дуэлях не оставила шансов «врагу» - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:48 (мск), источник: Вести.Ru

С фанатов Элвиса Пресли начали брать плату за посещение его могилы

Поклонники скончавшегося сорок лет назад «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли, пришедшие почтить память певца на его могиле в легендарном поместье «Грейсленд» в Мемфисе, столкнулись в этом году с необходимостью заплатить за эту возможность 29 долларов.

Источник: AP 2017

Традиционно фанаты Пресли приезжали почтить его память бесплатно. Могилу певца ежегодно посещают около 500 тысяч человек. 16 августа отмечается 40-летие со дня смерти легендарного исполнителя, и в «Грейсленде» ждут до 50 тысяч гостей, сообщает Fox News.

Начиная с вечера 15 августа, гости кладбища, на котором похоронен певец и некоторые его родственники, идут процессией со свечами среди могил. Перед началом шествия к гостям с речами обратились бывшая жена исполнителя Присцилла Пресли и его дочь Лайза Мария.

Персона
Элвис Пресли

Многие посетители «Грейсленда» выразили недовольство необходимостью платить деньги за то, чтобы почтить память любимого музыканта. «Я собирался приехать сюда, но после случившегося не буду больше ездить в Мемфис. Те, кто устроил это — не фанаты Элвиса. Это все бизнес. Корпорации ищут во всем выгоду», — сказал журналистам поклонник Пресли Фред Шварц из Иллинойса.

«Не думаю, что Элвис был бы рад узнать, что его поклонникам приходится за это платить», — заявила еще одна любительница творчества музыканта Черил Скоген, которая приехала в Мемфис из Лос-Анджелеса.

По словам представителей компании Elvis Presley Enterprises, данный шаг объясняется необходимостью усиления мер безопасности при проведении массовых мероприятий аналогично тому, как это происходит в других частях США. При оплате входа каждому гостю выдается браслет на руку, который дает право на посещение еще и нового развлекательного комплекса, посвященного жизни и творчеству Элвиса Пресли.

Элвис Пресли, который был одним из самых коммерчески успешных исполнителей ХХ века и одним из первых оказался включен в «Зал славы рок-н-ролла», скончался 16 августа 1977 года в ванной комнате «Грейсленда». По официальной версии, причиной смерти 42-летнего музыканта стала передозировка лекарств.

Многие фанаты певца при этом продолжают быть уверенными, что Пресли инсценировал свою смерть, чтобы уйти из мира шоу-бизнеса и жить спокойной жизнью в анонимности. До сих пор периодически появляются сообщения о том, что музыканта якобы видели живым в разных точках земного шара.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Ассоциация тенниса США объяснила решение пригласить Шарапову
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома» 15 августа новостные издания сообщили о прекращении сотрудничества «Первого канала» с авторами и ведущими одной из старейших программ российского телевидения. Разбираемся, что произошло
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Как продать жилье, купленное в браке?
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу Певица обратилась за советом к психологу.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь