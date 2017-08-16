Жители Кишинева останутся без воды

Источник: Actualitati.md

С 9:00 до 16:00 поставка питьевой воды будет временно приостановлена по ул. Г. Асаки, 17−19, в том числе в домах с дробью.

Кроме этого, в четверг, с 14.30 до 18.00 будет прекращена подача воды и по улицам: Парижской коммуны; Н. Грибов; Б. Главан; Штефан чел Маре и И. Солтыс в Гидигиче.

АО Apă-Canal Chişinău отмечает, что в связи с выполнением плановых работ компанией Gas Natural Fenosa, возможно отключение электроэнергии на насосной станции, что приведет к прекращению подачи воды по указанным адресам.