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14:50 (мск), источник: Actualitati.md

Жители Кишинева останутся без воды

В четверг, 17 августа, в связи с работами по замене счетчика на ул. Г. Асаки, 19А Apa-Canal Chișinău временно отключит водоснабжения по указанным адресам. Жителям адресов рекомендуется создать запасы воды для потребления на период приостановления подачи воды.

Источник: Actualitati.md

С 9:00 до 16:00 поставка питьевой воды будет временно приостановлена по ул. Г. Асаки, 17−19, в том числе в домах с дробью.

Кроме этого, в четверг, с 14.30 до 18.00 будет прекращена подача воды и по улицам: Парижской коммуны; Н. Грибов; Б. Главан; Штефан чел Маре и И. Солтыс в Гидигиче.

АО Apă-Canal Chişinău отмечает, что в связи с выполнением плановых работ компанией Gas Natural Fenosa, возможно отключение электроэнергии на насосной станции, что приведет к прекращению подачи воды по указанным адресам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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