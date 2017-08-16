Мусульманка получила 85 тысяч долларов за сорванный полицейским хиджаб

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Кристи Пауэлл выразила недовольство тем, что страж порядка сорвал с нее хиджаб перед сослуживцами-мужчинами. Был подан иск в суд. Истец — Совет по американо-исламским отношениям, представляющий пострадавшую — утверждал, что Пауэлл могли обыскать другие женщины в скрытом от посторонних глаз помещении.

Власти города не стали дожидаться вердикта суда и предложили женщине удовлетвориться денежной выплатой. Та согласилась.

Пострадавшая была задержана в мае 2015 года. Она ехала с мужем в автомобиле, когда их остановили патрульные. Изучив документы пары, стражи порядка узнали: на женщину выписан ордер на арест по подозрению в краже из магазина, совершенной около десяти лет назад. Они не вняли уверениям супругов, что трогать женщину могут только женщины, а хиджаб снимать нельзя, и задержали Пауэлл.