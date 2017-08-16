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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Мусульманка получила 85 тысяч долларов за сорванный полицейским хиджаб

Мусульманка из калифорнийского города Лонг-Бич получила от местных властей 85 тысяч долларов за сорванный хиджаб. Об этом сообщает The Independent.

Источник: Reuters

Кристи Пауэлл выразила недовольство тем, что страж порядка сорвал с нее хиджаб перед сослуживцами-мужчинами. Был подан иск в суд. Истец — Совет по американо-исламским отношениям, представляющий пострадавшую — утверждал, что Пауэлл могли обыскать другие женщины в скрытом от посторонних глаз помещении.

Власти города не стали дожидаться вердикта суда и предложили женщине удовлетвориться денежной выплатой. Та согласилась.

Пострадавшая была задержана в мае 2015 года. Она ехала с мужем в автомобиле, когда их остановили патрульные. Изучив документы пары, стражи порядка узнали: на женщину выписан ордер на арест по подозрению в краже из магазина, совершенной около десяти лет назад. Они не вняли уверениям супругов, что трогать женщину могут только женщины, а хиджаб снимать нельзя, и задержали Пауэлл.

Ее доставили в отделение: там-то один из полицейских и снял с нее скрывающую лицо одежду. Пауэлл провела ночь в камере, чувствуя себя «очень расстроенной, незащищенной и голой».

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
the monster of designing
Надо предложить американским полицейским посмотреть фильм «Белое солнце пустыни». Там перед тов. Суховым женщины сами хиджабы снимали, без всякого насилия.
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