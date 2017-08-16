Мусульманка получила 85 тысяч долларов за сорванный полицейским хиджаб
Мусульманка из калифорнийского города
Мусульманка из калифорнийского города
Кристи Пауэлл выразила недовольство тем, что страж порядка сорвал с нее хиджаб перед
Пострадавшая была задержана в мае 2015 года. Она ехала с мужем в автомобиле, когда их остановили патрульные. Изучив документы пары, стражи порядка узнали: на женщину выписан ордер на арест по подозрению в краже из магазина, совершенной около десяти лет назад. Они не вняли уверениям супругов, что трогать женщину могут только женщины, а хиджаб снимать нельзя, и задержали Пауэлл.
Ее доставили в отделение: