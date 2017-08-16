До 23 августа принимаются заявления на зачисление в самую большую школу Челябинска

Об исполнении поручения президента Владимира Путина доложил на заседании правительства области вице-губернатор Сергей Шаль.

На строительство новой школы в микрорайоне Парковый было направлено 814 миллионов 917,44 тысячи рублей, в том числе 138,8 миллиона рублей из федерального бюджета, 661 миллион рублей из областного бюджета и 15 миллионов рублей — местного бюджета.

«Открытие новой школы позволит решить проблему отсутствия общеобразовательных организаций в микрорайоне Парковый Челябинска», — подчеркнул Шаль.

Сергей Шаль доложил, что строители полностью завершили работы на объекте. По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, администрация города подписала акт ввода здания школы в эксплуатацию. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов уведомил, что в настоящее время идет процесс лицензирования образовательного учреждения.

В школе несколько учебных корпусов, два спортивных зала (на первом этаже — для игровых видов спорта, на втором — гимнастический зал), актовый зал на 250 мест, большая библиотека, кинозал, большая библиотека для интерактивного обучения и столовая. Предусмотрено также самое современное, соответствующее всем требованиям и стандартам оснащение школы и учебных мест. Подготовлены современные классы для лабораторно-практических занятий по химии и биологии. Кабинет физики будет оснащен подвесной системой электропитания к каждому ученическому столу.

На пришкольной территории разместится большое футбольное поле, беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, детская площадка для младшеклассников.

В школе созданы все условия для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрена безбарьерная среда: оборудованы лифты, санитарные комнаты, мнемосхемы, индукционная петля. На сегодняшний день трое таких ребят уже зачислены в школу. Заявление от родителей будут приниматься до 23 августа.

Строительство школы было начато 28 января 2016 года. В прошлом году была построена коробка здания. В рамках второго этапа были смонтированы инженерные сети, проведены отделочные работы. Администрация Челябинска провела конкурсные процедуры по приобретению оборудования на общую сумму 159 миллионов рублей.