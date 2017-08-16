До 23 августа принимаются заявления на зачисление в самую большую школу Челябинска
Самая большая и современная школа в Челябинской области готова принять учащихся первого сентября 2017 года.
Самая большая и современная школа в Челябинской области готова принять учащихся первого сентября 2017 года.
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На строительство новой школы в микрорайоне Парковый было направлено 814 миллионов 917,44 тысячи рублей, в том числе 138,8 миллиона рублей из федерального бюджета, 661 миллион рублей из областного бюджета и 15 миллионов рублей — местного бюджета.
«Открытие новой школы позволит решить проблему отсутствия общеобразовательных организаций в микрорайоне Парковый Челябинска», — подчеркнул Шаль.
Сергей Шаль доложил, что строители полностью завершили работы на объекте. По словам главы Челябинска Евгения Тефтелева, администрация города подписала акт ввода здания школы в эксплуатацию. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов уведомил, что в настоящее время идет процесс лицензирования образовательного учреждения.
В школе несколько учебных корпусов, два спортивных зала (на первом этаже — для игровых видов спорта, на втором — гимнастический зал), актовый зал на 250 мест, большая библиотека, кинозал, большая библиотека для интерактивного обучения и столовая. Предусмотрено также самое современное, соответствующее всем требованиям и стандартам оснащение школы и учебных мест. Подготовлены современные классы для
На пришкольной территории разместится большое футбольное поле, беговая дорожка, две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами, детская площадка для младшеклассников.
В школе созданы все условия для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрена безбарьерная среда: оборудованы лифты, санитарные комнаты, мнемосхемы, индукционная петля. На сегодняшний день трое таких ребят уже зачислены в школу. Заявление от родителей будут приниматься до 23 августа.
Строительство школы было начато 28 января 2016 года. В прошлом году была построена коробка здания. В рамках второго этапа были смонтированы инженерные сети, проведены отделочные работы. Администрация Челябинска провела конкурсные процедуры по приобретению оборудования на общую сумму 159 миллионов рублей.
«Прошу вовремя подготовить все документы, получить лицензии, чтобы 1 сентября торжественно открыть образовательное учреждение и начать учебный процесс», — подчеркнул Борис Дубровский.