Джордж Мартин рассказал, зачем убивает главных героев своих книг

Источник: РИА "Новости"

«Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда он будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка», — рассказал Мартин журналистам.

Один из главных персонажей «Песни льда и пламени» Эддард Старк был убит в конце первого романа цикла.

Мартин объяснил, что еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми. «Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают меня, держат в напряжении», — пояснил писатель.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.