Жители Свердловской области начали получать уведомления об имущественном налоге
Уведомления об имущественном налоге начали получать жители Свердловской области.
Уведомления об имущественном налоге начали получать жители Свердловской области.
В ведомстве просят не удивляться начислениям за предыдущие года, для некоторых граждан был произведён перерасчёт.
«Если из органов пришла
При этом в уведомлении указана полная сумма нового налога, но оплачивать нужно только разницу с уже погашенным.
Новую цифру можно просто вписать в квитанцию. Всего в этом году было сформировано порядка 2 миллионов уведомлений. Общая сумма налога составила более 5 миллиардов рублей — это на 12 процентов больше, чем было в прошлом году.
Оплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря этого года.