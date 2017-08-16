Жители Свердловской области начали получать уведомления об имущественном налоге

В ведомстве просят не удивляться начислениям за предыдущие года, для некоторых граждан был произведён перерасчёт.

«Если из органов пришла какая-то запятая или уточнение, или в отношении мощности транспортного средства было, например, 252,68 лошадиных силы, то сейчас 253 ровно просто пришли. И частичкам вот эта маленькая — недостаток, он просто доначислен», — пояснила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

При этом в уведомлении указана полная сумма нового налога, но оплачивать нужно только разницу с уже погашенным.

Новую цифру можно просто вписать в квитанцию. Всего в этом году было сформировано порядка 2 миллионов уведомлений. Общая сумма налога составила более 5 миллиардов рублей — это на 12 процентов больше, чем было в прошлом году.