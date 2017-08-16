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13:34 (мск), источник: Uralpress.ru

«Сколково» занялся воспитанием молодых челябинских учёных

Челябинская область стала первым российским регионом, который начал работу над совместным с Открытым университетом «Сколково» проектом. Так сегодня, 16 августа, в рамках программы «Навигатор инноватора» в челябинском Технопарке информационных технологий IT Park собралось более ста молодых учёных, желающих начать свой бизнес.

«Здесь дадут знания, которые помогут сделать ваш проект рентабельным и нужным. Обучайтесь, воплощайте свои проекты в жизнь, а мы постараемся вам помочь», — обратился к участникам программы заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов.

В течение четырёх дней участники будут слушать лекции и получать мастер-классы от лидеров технологических стартапов, представителей институтов развития, выпускников и партнёров «Сколково». По словам руководителя IT Park Ульяны Макшановой, они расскажут о том, как начать кампанию, выбрать юридическое лицо, привлечь инвесторов и о многом другом, что нужно знать молодому предпринимателю.

«Главное, чтобы у авторского проекта была какая-то инновация, изюминка. Если я, например, варю мыло, то по особому инновационному химическому рецепту», — объяснила Ульяна Макшанова.

А чтобы вдохновить участников программы «Навигатор инноватора» на занятие серьёзным бизнесом, организаторы решили устроить экскурсию на «Высоту 239» Челябинского трубопрокатного завода. Молодой предприниматель Дмитрий Бубнов признался, что давно хотел попасть туда, однако, когда звонил, экскурсий не было. Так челябинский Технопарк информационных технологий и Открытый университет «Сколково» воплощает мечты участников проекта в жизнь.

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