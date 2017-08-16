«Сколково» занялся воспитанием молодых челябинских учёных

«Здесь дадут знания, которые помогут сделать ваш проект рентабельным и нужным. Обучайтесь, воплощайте свои проекты в жизнь, а мы постараемся вам помочь», — обратился к участникам программы заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов.

В течение четырёх дней участники будут слушать лекции и получать мастер-классы от лидеров технологических стартапов, представителей институтов развития, выпускников и партнёров «Сколково». По словам руководителя IT Park Ульяны Макшановой, они расскажут о том, как начать кампанию, выбрать юридическое лицо, привлечь инвесторов и о многом другом, что нужно знать молодому предпринимателю.

«Главное, чтобы у авторского проекта была какая-то инновация, изюминка. Если я, например, варю мыло, то по особому инновационному химическому рецепту», — объяснила Ульяна Макшанова.