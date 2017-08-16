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13:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Кишечную палочку нашли в трех водоемах Челябинска

Роспотребнадзор проверил городские пляжи.

Озера Смолино, Первое и Шершневское водохранилище опасны для купания, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По данным Росптребнадзора, в этих водоемах превышено содержание бактерий кишечных палочек, при этом вирусного загрязнения в воде не выявлено.

Теплая погода способствует размножению опасных микроорганизмов, поэтому специалисты не рекомендуют купаться в городских водоемах.

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