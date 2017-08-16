Кишечную палочку нашли в трех водоемах Челябинска

Озера Смолино, Первое и Шершневское водохранилище опасны для купания, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По данным Росптребнадзора, в этих водоемах превышено содержание бактерий кишечных палочек, при этом вирусного загрязнения в воде не выявлено.