Кишечную палочку нашли в трех водоемах Челябинска
Роспотребнадзор проверил городские пляжи.
Роспотребнадзор проверил городские пляжи.
Озера Смолино, Первое и Шершневское водохранилище опасны для купания, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По данным Росптребнадзора, в этих водоемах превышено содержание бактерий кишечных палочек, при этом вирусного загрязнения в воде не выявлено.
Теплая погода способствует размножению опасных микроорганизмов, поэтому специалисты не рекомендуют купаться в городских водоемах.