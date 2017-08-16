В Пермском крае усилен контроль за туристами, прибывшими из Турции

В связи с участившимися случаями заболевания вирусом Коксаки в Турции в Прикамье усилен санитарно-карантинный контроль за прибывшими из этой страны рейсами. Так, в отношении каждого рейса проводится тепловизионный контроль с целью выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний, сообщает краевой Роспотребнадзор.