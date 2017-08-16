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13:27 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае усилен контроль за туристами, прибывшими из Турции

В Турции участились случаи заражения вирусом Коксаки. По этой причине каждый прибывший оттуда рейс проверяется тепловизором.

Источник: Новости Перми

В связи с участившимися случаями заболевания вирусом Коксаки в Турции в Прикамье усилен санитарно-карантинный контроль за прибывшими из этой страны рейсами. Так, в отношении каждого рейса проводится тепловизионный контроль с целью выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

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