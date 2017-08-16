В Пермском крае усилен контроль за туристами, прибывшими из Турции
В Турции участились случаи заражения вирусом Коксаки. По этой причине каждый прибывший оттуда рейс проверяется тепловизором.
В Турции участились случаи заражения вирусом Коксаки. По этой причине каждый прибывший оттуда рейс проверяется тепловизором.
В связи с участившимися случаями заболевания вирусом Коксаки в Турции в Прикамье усилен
Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.