Петербуржец оказался в коме в турецкой больнице
Пожилой житель Петербурга попал в больницу в Анталье. О помощи в его транспортировке депутат ЗакСа просит губернатора и главу регионального МЧС.
Пожилой житель Петербурга попал в больницу в Анталье. О помощи в его транспортировке депутат ЗакСа просит губернатора и главу регионального МЧС.
По словам родственников 63-летнего педагога Александра М., тот отдыхал по путевке в Турции и 6 августа должен был вернуться домой, но вместо самолета попал в больницу после остановки сердца в аэропорту. Врачи подключили россиянина к аппарату искусственной вентиляции легких, поэтому для перевозки ему необходим специальный медтранспорт. Стоимость такой транспортировки оценивается в 30 тысяч евро, что для семьи пенсионера является неподъемной суммой.
Поэтому родные обратились в СМИ и к депутатам ЗакСа. Один из парламентариев, Алексей Цивилев, отреагировал и направил губернатору и главе ГУ МЧС Северной столицы письма с просьбой посодействовать в перевозке больного петербуржца из Антальи домой.