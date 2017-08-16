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13:41 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец оказался в коме в турецкой больнице

Пожилой житель Петербурга попал в больницу в Анталье. О помощи в его транспортировке депутат ЗакСа просит губернатора и главу регионального МЧС.

Источник: AP 2017

По словам родственников 63-летнего педагога Александра М., тот отдыхал по путевке в Турции и 6 августа должен был вернуться домой, но вместо самолета попал в больницу после остановки сердца в аэропорту. Врачи подключили россиянина к аппарату искусственной вентиляции легких, поэтому для перевозки ему необходим специальный медтранспорт. Стоимость такой транспортировки оценивается в 30 тысяч евро, что для семьи пенсионера является неподъемной суммой.

Поэтому родные обратились в СМИ и к депутатам ЗакСа. Один из парламентариев, Алексей Цивилев, отреагировал и направил губернатору и главе ГУ МЧС Северной столицы письма с просьбой посодействовать в перевозке больного петербуржца из Антальи домой.

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