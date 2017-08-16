Петербуржец оказался в коме в турецкой больнице

По словам родственников 63-летнего педагога Александра М., тот отдыхал по путевке в Турции и 6 августа должен был вернуться домой, но вместо самолета попал в больницу после остановки сердца в аэропорту. Врачи подключили россиянина к аппарату искусственной вентиляции легких, поэтому для перевозки ему необходим специальный медтранспорт. Стоимость такой транспортировки оценивается в 30 тысяч евро, что для семьи пенсионера является неподъемной суммой.