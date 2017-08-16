В Уфе установят скульптуру медведицы с медвежатами
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В уфимском микрорайоне Инорс на улице Сельской Богородской расположился новый
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В уфимском микрорайоне Инорс на улице Сельской Богородской расположился новый
Автор композиции — сотрудник муниципального учреждения по благоустройству Гербарт Калимуллин. Он трудился над созданием скульптуры в течение четырех месяцев. Малая архитектурная форма представляет собой семейство хищников — медведицу и трех медвежат. Они выполнены из бетона и окрашены в атмосферостойкую краску бурого цвета. Весит
«Я представлял семейство американских гризли, которые вышли на прогулку, — рассказал автор Гербарт Калимуллин. — В помещении медведица казалась огромной, но удачно вписалась в ландшафт территории. Она смотрит на проезжающие машины, озираясь на медвежат».
Композиция находится на небольшой возвышенности, но создается впечатление, что медведи прогуливаются по траве.
Это не первая композиция, созданная скульптором. В прошлом году на пересечении улиц Интернациональной и Вологодской установили лошадь с жеребенком.