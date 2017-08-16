В Уфе установят скульптуру медведицы с медвежатами

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Автор композиции — сотрудник муниципального учреждения по благоустройству Гербарт Калимуллин. Он трудился над созданием скульптуры в течение четырех месяцев. Малая архитектурная форма представляет собой семейство хищников — медведицу и трех медвежат. Они выполнены из бетона и окрашены в атмосферостойкую краску бурого цвета. Весит арт-объект порядка 1,5 тонны, высота медведицы 1,7 метра, рассказали в администрации Калининского района Уфы.

«Я представлял семейство американских гризли, которые вышли на прогулку, — рассказал автор Гербарт Калимуллин. — В помещении медведица казалась огромной, но удачно вписалась в ландшафт территории. Она смотрит на проезжающие машины, озираясь на медвежат».

Композиция находится на небольшой возвышенности, но создается впечатление, что медведи прогуливаются по траве.