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13:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе установят скульптуру медведицы с медвежатами

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В уфимском микрорайоне Инорс на улице Сельской Богородской расположился новый арт-объект — скульптура медведицы с медвежатами.

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фотографий

Автор композиции — сотрудник муниципального учреждения по благоустройству Гербарт Калимуллин. Он трудился над созданием скульптуры в течение четырех месяцев. Малая архитектурная форма представляет собой семейство хищников — медведицу и трех медвежат. Они выполнены из бетона и окрашены в атмосферостойкую краску бурого цвета. Весит арт-объект порядка 1,5 тонны, высота медведицы 1,7 метра, рассказали в администрации Калининского района Уфы.

«Я представлял семейство американских гризли, которые вышли на прогулку, — рассказал автор Гербарт Калимуллин. — В помещении медведица казалась огромной, но удачно вписалась в ландшафт территории. Она смотрит на проезжающие машины, озираясь на медвежат».

Композиция находится на небольшой возвышенности, но создается впечатление, что медведи прогуливаются по траве.

Это не первая композиция, созданная скульптором. В прошлом году на пересечении улиц Интернациональной и Вологодской установили лошадь с жеребенком. Арт-объект выполнен из бетона и окрашен в белый цвет.

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