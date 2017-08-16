В Ростове в газетных киосках продавать транспортные карты начнут с 18 августа

Киоски, где будут продаваться карты, будут отмечены специальной сине-красной наклейкой с надписью «купи Транспортную карту» и логотипом АРПС. Стоимость карты составит 100 рублей. Адреса киосков РостДонПечати размещены на сайте .

Как указано в сообщении, по вопросам оформления социальных карт учащегося и пенсионера, предоставляющим право на льготный проезд, можно обращаться по телефону горячей линии 8 (863) 285−09−00 с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 и в субботу с 09:00 до 15.00.