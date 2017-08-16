В Ростове в газетных киосках продавать транспортные карты начнут с 18 августа
В Ростове с 18 августа в 81 киоске «РостДонПечать» можно будет приобрести транспортную карту для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает
В Ростове с 18 августа в 81 киоске «РостДонПечать» можно будет приобрести транспортную карту для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает
Киоски, где будут продаваться карты, будут отмечены специальной
Как указано в сообщении, по вопросам оформления социальных карт учащегося и пенсионера, предоставляющим право на льготный проезд, можно обращаться по телефону горячей линии