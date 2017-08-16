Девушка из Казани претендует на титул «самое красивое лицо мира»
26-летняя Гузель Шайхутдинова из Казани представит Россию на международном конкурсе красоты «Самое красиво лицо мира-2017». Об этом сообщает «Академия международных конкурсов красоты».
26-летняя Гузель Шайхутдинова из Казани представит Россию на международном конкурсе красоты «Самое красиво лицо мира-2017». Об этом сообщает «Академия международных конкурсов красоты».
Отмечается, что девушка является финалисткой республиканских, всероссийских и международных конкурсов красоты. Гузель имеет диплом преподавателя английского языка, опыт обучения в Оксфордском и Утрехтском университетах.
Конкурс красоты пройдет в Индии с 11 по 25 сентября.