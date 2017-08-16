Волгоградскую молодежь приглашают на юбилейный международный форум

Интенсивная образовательная программа форума, который пройдет в сентябре, будет включать в себя встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями власти и бизнеса, серию лекций по управлению проектами. В рамках мероприятия пройдут круглые столы, дискуссии, акции, деловые игры, мастер-классы. Работа будет вестись в конкурсных направлениях: «Политика», «Экономика», «Молодежные медиа», «Патриотизм», «Экология» и «Творчество».

Заявку на участие в форуме можно подать до 30 августа. Регистрация участников осуществляется через автоматизированную систему «Молодежь России».

Добавим, что молодежный образовательный форум «СелиАс» является масштабной образовательной площадкой, направленной на создание условий для самореализации молодых людей и вовлечение их в решение наиболее актуальных задач современного общества. Молодые люди, представившие на форуме лучшие проекты, получат средства на их реализацию. Поэтому участие станет особенно актуальным для действующих предпринимателей, а также тех, кто хочет начать работать на себя.