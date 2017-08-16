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18:22 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградскую молодежь приглашают на юбилейный международный форум

Десятый молодежный образовательный форум «СелиАс» пройдет в Астрахани и примет около тысячи лучших представителей молодежи России, Прикаспийских и дружественных иностранных государств. Волгоградская активная молодежь от 18 до 30 лет также сможет принять участие в шести конкурсных направлениях.

Интенсивная образовательная программа форума, который пройдет в сентябре, будет включать в себя встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями власти и бизнеса, серию лекций по управлению проектами. В рамках мероприятия пройдут круглые столы, дискуссии, акции, деловые игры, мастер-классы. Работа будет вестись в конкурсных направлениях: «Политика», «Экономика», «Молодежные медиа», «Патриотизм», «Экология» и «Творчество».

Заявку на участие в форуме можно подать до 30 августа. Регистрация участников осуществляется через автоматизированную систему «Молодежь России».

Добавим, что молодежный образовательный форум «СелиАс» является масштабной образовательной площадкой, направленной на создание условий для самореализации молодых людей и вовлечение их в решение наиболее актуальных задач современного общества. Молодые люди, представившие на форуме лучшие проекты, получат средства на их реализацию. Поэтому участие станет особенно актуальным для действующих предпринимателей, а также тех, кто хочет начать работать на себя.

А получить нефинансовую поддержку для своего стартапа можно не выезжая за пределы региона. В Волгограде действует программа «Ты — предприниматель», в которой за три года приняли участие более восьми тысяч человек. Принять участие в ней могут молодые люди от 14 до 30 лет. Участники программы получат все необходимые знания для начала своего дела. Чтобы записаться на обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте molpred34.ru и пройти тестирование.

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