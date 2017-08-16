В Молдову вернулась жара: как правильно питаться

Всем известны рекомендации, как себя вести в жаркую погоду — пить как можно больше воды и не находиться на палящем солнце, особенно когда солнечный диск находится в зените — с 12 до 14 часов дня. Но этим в жаркую погоду дело, к сожалению, не ограничивается.