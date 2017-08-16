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14:48 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову вернулась жара: как правильно питаться

Всем известны рекомендации, как себя вести в жаркую погоду — пить как можно больше воды и не находиться на палящем солнце, особенно когда солнечный диск находится в зените — с 12 до 14 часов дня. Но этим в жаркую погоду дело, к сожалению, не ограничивается.

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Источник: Reuters

«Что касается питания, в жаркие дни стоит отказаться от соленой пищи и мяса и отдавать предпочтение больше рыбе и овощам», — советует собеседница Sputnik Беларусь.

Также в жаркую погоду необходимо устраивать разгрузочные дни, продолжает врач.

Пища должна быть легко усвояемой и не вызывающей гнилостных процессов, потому что жара их только усиливает.

«Лучше всего устраивать разгрузочные дни белково-углеводные, взять нежирную рыбу, разделить ее на 5 частей, от 70 до 100 граммов на прием пищи без соли, и салат 110−130 граммов на прием пищи, и 3−5 раз в день таким образом питаться. Или сделать себе разгрузочный день, например, арбузный. И соблюдать питьевой режим», — заявила Ирина Кабасакал.

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