В Молдову вернулась жара: как правильно питаться

«Что касается питания, в жаркие дни стоит отказаться от соленой пищи и мяса и отдавать предпочтение больше рыбе и овощам», — советует собеседница Sputnik Беларусь.
Также в жаркую погоду необходимо устраивать разгрузочные дни, продолжает врач.
Пища должна быть легко усвояемой и не вызывающей гнилостных процессов, потому что жара их только усиливает.
«Лучше всего устраивать разгрузочные дни белково-углеводные, взять нежирную рыбу, разделить ее на 5 частей, от 70 до 100 граммов на прием пищи без соли, и салат 110−130 граммов на прием пищи, и 3−5 раз в день таким образом питаться. Или сделать себе разгрузочный день, например, арбузный. И соблюдать питьевой режим», — заявила Ирина Кабасакал.