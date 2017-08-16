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13:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Умерла старейшая актриса МХТ им. Чехова Кира Головко

Она работала в театре около 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Москве скончалась советская и российская артистка Кира Головко. Актриса умерла на 99 году жизни.

Прощание с Головко пройдет 17 августа в Портретном фойе Московского Художественного театра. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище в пятницу, 18 августа, рядом с мужем.

Кира Головко — народная артистка РСФСР. Она поступила на работу во вспомогательный состав труппы Московского Художественного театра в 1938 году и проработала в МХТ около 80 лет с небольшими перерывами. Она стала лауреатом Сталинской премии 1947 года, а в 1957-м получила звание народной артистки РСФСР.

Актриса играла в таких спектаклях, как «Синяя птица», «Лес», «На дне», «Горячее сердце», «Последняя жертва, «Три сестры», «Смерть коммивояжера» и многих других. Помимо этого она полюбилась зрителю по ролям в таких кинофильмах как «Первоклассница», «Война и мир».

Кира Головко преподавала в Школе-студии МХАТ, среди ее воспитанников Марина Голуб, Игорь Золотовицкий, Владимир Машков, пишет сайт НТВ.Ru.

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