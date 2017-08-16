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13:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Рейд по организации пассажирских перевозок прошел в Новосибирске

Грязному транспорту в Новосибирске не место. В областном центре сегодня прошел очередной рейд по организации пассажирских перевозок.

Источник: Вести - Новосибирск

На этот раз под пристальное внимание попали маршрутки и автобусы проезжающие мимо Речного вокзала. Кто из новосибирских перевозчиков выполняет свою работу добросовестно, а кого сегодня пришлось снять с рейса — в рейд вместе с контролерами отправилась и съемочная группа «Вестей».

Чистый автобус — не просто проявление уважения к пассажиру — важное требование для перевозчиков. Грязь и пыль — серьезное нарушение.

Анастасия Шарабурова, корреспондент: «Санитарное состояние проверяют буквально наощупь. Если палец грязный — это повод обратиться к перевозчику с тем, чтобы он помыл автомобиль. В противном случае его снимут с рейса».

Во время загрузки произошла ошибка.

Таких сегодня три. Все микроавтобусы с 21 маршрута. Отправили на мойку. Только потом — обратно в рейс. Пытаясь избежать подобной участи еще двое водителей, лишь только заметив проверяющих — поспешили надавить на педаль газа. Номер записали. Акт составили.

Александр Руденко, директор МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом»: «Порядка пяти договоров мы в этом году расторгли с перевозчиками. Это крайние меры. В основном люди как бы адекватные, они понимают, большое значение имеет водитель, который управляет транспортным средством».

И большинство водителей это понимают. Владимир 18 лет за рулем маршрутки. Уверяет — каждый день после работы моет своего железного коня. Автомобиль — как-никак — лицо водителя. Количество жалоб на общественный транспорт и водителей в Новосибирске снизилось в разы. 4 тысячи обращений в прошлом году против полутора — в этом. Нарушения, конечно, находят. Все фиксируют. После того, как закончатся проверки, с перевозчиками проведут общую беседу. Двоечников может ждать исключение из системы пассажирских перевозок.

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