В Казани открыт памятник классику татарской музыки Рустему Яхину

«Уважаемые друзья! Сегодня день рождения великого татарского композитора, народного артиста СССР, участника войны, автора гимна нашей республики. Напротив консерватории, где он работал, творил, появился такой прекрасный комплекс, куда могут прийти наши гости, казанцы. Это уникальное, красивое место. Мы всегда будем гордиться его произведениями, всегда будем помнить о нем», — сказал Президент РТ.