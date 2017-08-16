В Казани открыт памятник классику татарской музыки Рустему Яхину

Памятник расположен в сквере по улице Большая Красная, напротив здания Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.
В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Союза композиторов РФ и Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин, известные деятели искусства РТ.
Рустам Минниханов отметил, что 16 августа исполняется 96 лет со дня рождения Рустема Яхина, выдающегося композитора, внесшего значительный вклад в развитие татарской музыки, сообщает пресс-служба Президента РТ.
«Уважаемые друзья! Сегодня день рождения великого татарского композитора, народного артиста СССР, участника войны, автора гимна нашей республики. Напротив консерватории, где он работал, творил, появился такой прекрасный комплекс, куда могут прийти наши гости, казанцы. Это уникальное, красивое место. Мы всегда будем гордиться его произведениями, всегда будем помнить о нем», — сказал Президент РТ.
Рустам Минниханов выразил отдельную благодарность скульпторам и архитекторам, работавшим над памятником, а также руководству Казани.
С приветственными словами к собравшимся также обратились Рашид Калимуллин и ректор Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Рубин Абдуллин.
В завершение церемонии гости возложили цветы к памятнику.