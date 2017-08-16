Несанкционированные свалки ликвидировали на Кубани

Три стихийные свалки выявили сотрудники прокуратуры и специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Каневском районе.

«Обнаружены места отходов производства и потребления, складирования бытового мусора, веток, листьев, картонных тар, автомобильных покрышек и прочего мусора в местах, не имеющих твердого покрытия и не защищенных от атмосферных осадков, на земельных участках Стародеревянковского и Новоминского сельского поселения», — сообщает прокуратура Краснодарского края.