Несанкционированные свалки ликвидировали на Кубани
Прокуратура края провела проверку в Каневском районе Краснодарского края.
Прокуратура края провела проверку в Каневском районе Краснодарского края.
Три стихийные свалки выявили сотрудники прокуратуры и специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Каневском районе.
«Обнаружены места отходов производства и потребления, складирования бытового мусора, веток, листьев, картонных тар, автомобильных покрышек и прочего мусора в местах, не имеющих твердого покрытия и не защищенных от атмосферных осадков, на земельных участках Стародеревянковского и Новоминского сельского поселения», — сообщает прокуратура Краснодарского края.
Главам поселков были направлены указания о ликвидации свалок, что и было сделано. 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.