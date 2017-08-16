Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лгать полезно для здоровья
Российская актриса и режисер Вера Глаголева умерла в США
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
18:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Несанкционированные свалки ликвидировали на Кубани

Прокуратура края провела проверку в Каневском районе Краснодарского края.

Три стихийные свалки выявили сотрудники прокуратуры и специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Каневском районе.

«Обнаружены места отходов производства и потребления, складирования бытового мусора, веток, листьев, картонных тар, автомобильных покрышек и прочего мусора в местах, не имеющих твердого покрытия и не защищенных от атмосферных осадков, на земельных участках Стародеревянковского и Новоминского сельского поселения», — сообщает прокуратура Краснодарского края.

Главам поселков были направлены указания о ликвидации свалок, что и было сделано. 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Скончалась актриса Вера Глаголева
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»
Переводчик дважды не спросил у Джорджа Мартина про Путина
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Как продать жилье, купленное в браке?
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь