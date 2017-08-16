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15:57 (мск), источник: РИА Крым

«Знатоки Крыма» из десяти стран посетили «Артек»

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Международный детский центр «Артек» посетила делегация иностранных школьников, которые стали победителями международного интернет-конкурса среди старшеклассников из числа зарубежных соотечественников «Что я знаю о Крыме?».

Об этом сообщает пресс-служба «Артека».

В состав делегации вошли учащиеся из Италии, Казахстана, Узбекистана, Ирландии, Кыргызстана, Молдовы, Приднестровья, Ливана, Франции, Сербии. Дети отдыхают в крымском детском оздоровительном центре «Фортуна», но обратились к руководству «Артека» со специальной просьбой показать им известный лагерь.

В свою очередь директор Международного детского центра Алексей Каспржак от имени всего коллектива пригласил ребят провести в «Артеке» два дня. За это время иностранные школьники посетили музеи «Артека», приняли участие в образовательных мероприятиях лагеря «Речной», поднялись на Аю-Даг и искупались в море, посетили занятия на биосферной станции, поучаствовали в конкурсе плакатов фестиваля МУЗ-ТВ «Artek-fest».

«Артек» был и остается открытой площадкой детской дипломатии, где российские дети из разных регионов России и иностранные школьники знакомятся с культурой друг друга, закладывая тем самым фундамент прочных межнациональных и межгосударственных связей в будущем, — отметил Каспржак.

Конкурс «Что я знаю о Крыме?» проводился с 28 апреля по 3 июля этого года. Организаторами выступили Постоянное представительство Республики Крым при президенте РФ и «Деловой и культурный центр Республики Крым» при участии министерства образования, науки и молодежи РК.

Цель конкурса — формирование устойчивых культурных связей проживающих за рубежом соотечественников с Россией, воспитание у молодого поколения уважения к истории и культуре Российского государства, и особенно Крыма.

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