«Знатоки Крыма» из десяти стран посетили «Артек»
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Международный детский центр «Артек» посетила делегация иностранных школьников, которые стали победителями международного
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Международный детский центр «Артек» посетила делегация иностранных школьников, которые стали победителями международного
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В состав делегации вошли учащиеся из Италии, Казахстана, Узбекистана, Ирландии, Кыргызстана, Молдовы, Приднестровья, Ливана, Франции, Сербии. Дети отдыхают в крымском детском оздоровительном центре «Фортуна», но обратились к руководству «Артека» со специальной просьбой показать им известный лагерь.
В свою очередь директор Международного детского центра Алексей Каспржак от имени всего коллектива пригласил ребят провести в «Артеке» два дня. За это время иностранные школьники посетили музеи «Артека», приняли участие в образовательных мероприятиях лагеря «Речной», поднялись на
«Артек» был и остается открытой площадкой детской дипломатии, где российские дети из разных регионов России и иностранные школьники знакомятся с культурой друг друга, закладывая тем самым фундамент прочных межнациональных и межгосударственных связей в будущем, — отметил Каспржак.
Конкурс «Что я знаю о Крыме?» проводился с 28 апреля по 3 июля этого года. Организаторами выступили Постоянное представительство Республики Крым при президенте РФ и «Деловой и культурный центр Республики Крым» при участии министерства образования, науки и молодежи РК.
Цель конкурса — формирование устойчивых культурных связей проживающих за рубежом соотечественников с Россией, воспитание у молодого поколения уважения к истории и культуре Российского государства, и особенно Крыма.