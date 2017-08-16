«Знатоки Крыма» из десяти стран посетили «Артек»

Об этом сообщает пресс-служба «Артека».

В состав делегации вошли учащиеся из Италии, Казахстана, Узбекистана, Ирландии, Кыргызстана, Молдовы, Приднестровья, Ливана, Франции, Сербии. Дети отдыхают в крымском детском оздоровительном центре «Фортуна», но обратились к руководству «Артека» со специальной просьбой показать им известный лагерь.

В свою очередь директор Международного детского центра Алексей Каспржак от имени всего коллектива пригласил ребят провести в «Артеке» два дня. За это время иностранные школьники посетили музеи «Артека», приняли участие в образовательных мероприятиях лагеря «Речной», поднялись на Аю-Даг и искупались в море, посетили занятия на биосферной станции, поучаствовали в конкурсе плакатов фестиваля МУЗ-ТВ «Artek-fest».

«Артек» был и остается открытой площадкой детской дипломатии, где российские дети из разных регионов России и иностранные школьники знакомятся с культурой друг друга, закладывая тем самым фундамент прочных межнациональных и межгосударственных связей в будущем, — отметил Каспржак.

Конкурс «Что я знаю о Крыме?» проводился с 28 апреля по 3 июля этого года. Организаторами выступили Постоянное представительство Республики Крым при президенте РФ и «Деловой и культурный центр Республики Крым» при участии министерства образования, науки и молодежи РК.