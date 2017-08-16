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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Американец отомстил школьному хулигану «невероятным» сексом с его матерью

Американец отомстил школьному хулигану, сходив на свидание с его матерью. Об том сообщает The Independent.

Как утверждается в материале издания, в эфир бостонской радиостанции Hot96.9 дозвонилась женщина по имени Эриэл (Arielle) и попросила ведущих помочь ей отыскать парня по имени Роб (Rob), с которым у нее недавно было свидание.

Слушательница отметила, что молодой человек был на 20 лет младше нее. По ее словам, несмотря на то, что свидание прошло хорошо и у пары был «невероятный» секс, после окончания встречи Роб перестал выходить на связь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не прерывая эфир, сотрудники Hot96.9 дозвонились до молодого человека и от лица Эриэл пригласили его на вторую встречу. В ответ Роб заявил, что свидание — это месть сыну Эриэл Сэму, который якобы издевался над ним в школе и «сломал ему жизнь». Он подчеркнул, что подстроил встречу намерено, чтобы потом рассказать о «подвиге» обидчику и показать ему интимные фотографии его матери.

Роб добавил, что женщина, сама того не подозревая, сделала его месть еще более сладкой: о похождениях матери Сэма узнал весь Бостон. «Можете считать меня конченной сволочью. Это лучший день моей жизни», — заявил молодой человек.

Запись эфира мгновенно распространилась по интернету, некоторые ее копии превысили отметку в три миллиона просмотров, а Роб приобрел армию фанатов.

Сотрудники The Independent не уточняют возраст участников эфира.

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