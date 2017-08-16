Ростовчанин, устроивший свалку по улице Ленина, заплатит штраф

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Нарушителем чистоты оказался собственник, который зачищал свой участок под строительство и просто выбросил все отходы за его пределы. По правилам благоустройства гражданин должен был самостоятельно убрать весь мусор, но он этого не сделал.

За нарушителя большую уборку провела администрация Ворошиловского района — вывезли две грузовые машины отходов. За нарушение порядка ростовчанина привлекут к административной ответственности, а также он заплатит штраф. Он оплатит всю стоимость работ по очистке тротуара, которые произвели за него, подчеркнули в администрации Ростова.