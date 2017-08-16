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16:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградскую консерваторию Серебрякова временно возглавил Руссо Данакари

Руссо Ричарди Данакари временно возглавил консерваторию Серебрякова в Волгограде на время отпуска нового руководителя вуза Ольги Осадчей.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», с июня 2017 года он начал занимать должность проректора по административно-правовой работе.

Добавим, что с февраля 2015 по июнь 2017 года он работал в государственно-правовом управлении Аппарата губернатора Волгоградской области. С 2009 по февраль 2015 года работал к городском комитете по делам культуры.

В 2006 году окончил ВолГУ, а в 2017 — магистратуру в Волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

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