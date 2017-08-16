Волгоградскую консерваторию Серебрякова временно возглавил Руссо Данакари
Руссо Ричарди Данакари временно возглавил консерваторию Серебрякова в Волгограде на время отпуска нового руководителя вуза Ольги Осадчей.
Руссо Ричарди Данакари временно возглавил консерваторию Серебрякова в Волгограде на время отпуска нового руководителя вуза Ольги Осадчей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», с июня 2017 года он начал занимать должность проректора по
Добавим, что с февраля 2015 по июнь 2017 года он работал в
В 2006 году окончил ВолГУ, а в 2017 — магистратуру в Волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.