Волгоградскую консерваторию Серебрякова временно возглавил Руссо Данакари

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Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», с июня 2017 года он начал занимать должность проректора по административно-правовой работе.

Добавим, что с февраля 2015 по июнь 2017 года он работал в государственно-правовом управлении Аппарата губернатора Волгоградской области. С 2009 по февраль 2015 года работал к городском комитете по делам культуры.