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17:09 (мск), источник: Фонтанка

С четверга в Петербург вернутся дожди

По прогнозу синоптиков, с 17 июля в Петербурге будет дождливо. МЧС предупреждает о возможных грозах и порывистом ветре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 89% 759 мм рт. ст. 0 м/с

По данным Гидрометцентра, в город возвращаются дожди — с четверга и до конца недели они ожидаются днем, правда длиться будут недолго.

При этом температура воздуха останется теплой — до +23 в четверг и +24 в пятницу. Региональное управление МЧС предупреждает, что вплоть до 18 августа в Северной столице сохраняется вероятность грозы.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева «ТЕСИС», 17 и 18 августа возможны слабые магнитные бури.

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