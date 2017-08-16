С четверга в Петербург вернутся дожди

По данным Гидрометцентра, в город возвращаются дожди — с четверга и до конца недели они ожидаются днем, правда длиться будут недолго.

При этом температура воздуха останется теплой — до +23 в четверг и +24 в пятницу. Региональное управление МЧС предупреждает, что вплоть до 18 августа в Северной столице сохраняется вероятность грозы.