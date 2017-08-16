С четверга в Петербург вернутся дожди
По прогнозу синоптиков, с 17 июля в Петербурге будет дождливо. МЧС предупреждает о возможных грозах и порывистом ветре.
По прогнозу синоптиков, с 17 июля в Петербурге будет дождливо. МЧС предупреждает о возможных грозах и порывистом ветре.
По данным Гидрометцентра, в город возвращаются дожди — с четверга и до конца недели они ожидаются днем, правда длиться будут недолго.
По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева «ТЕСИС», 17 и 18 августа возможны слабые магнитные бури.