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14:39 (мск), источник: Ведомости

Переводчик дважды не спросил про Путина у Джорджа Мартина

Организаторы пресс-конференции писателя Джорджа Мартина в Петербурге не стали переводить ему вопрос про президента России Владимира Путина. Мартин — автор фантастической саги «Песнь Льда и Огня», на которой основан популярнейший сериал «Игра престолов».

Источник: РИА "Новости"

Журналистка «Фонтанки» спросила, к какому клану принадлежал бы Путин, если бы он был в Вестеросе. «У нас нет ответа на этот вопрос», — ответил переводчик Николай Кудрявцев.

Журналист телеканала «Дождь» повторила вопрос коллеги с «Фонтанки», но уже на английском. Она спросила также, почему Мартин не отвечает на вопросы про Путина. Переводчик Николай Кудрявцев заново произнес эти вопросы на английском языке, но избежал упоминания Путина. Джордж Мартин ответил, что может прокомментировать вопросы американской политики, но в российской политике не разбирается. Кудрявцев также сократил вопросы журналиста Егора Холмогорова, который сравнил Серсею Ланнистер с президентом США Дональдом Трампом.

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До начала пресс-конференции модератор встречи просила не задавать Джорджу Мартину вопросы касающиеся здоровья и политики. Кроме этого аккредитовавшимся журналистам до начала пресс-конференции пришло письмо от организаторов, в котором говорилось, что Мартин не будет отвечать на вопросы о новой книге — «Ветра зимы».

Джордж Мартин участвует в Петербургской фантастической ассамблее, которая проходит с 18 по 21 августа в загородном отеле «Райвола» в пригороде Петербурга — Рощино.

Сериал «Игра престолов» находится в эфире с 2011 г., премьера седьмого сезона состоялась 16 июля. Рейтинги сериала постоянно растут — даже несмотря на сливы сценария, четвертый эпизод седьмого сезона под названием «Трофеи войны» собрал у экранов 10,2 млн зрителей в США. Начиная с шестого сезона сериал снимается по оригинальному сценарию: литературная основа, написанная Мартином, закончилась.

Автор «Игры престолов» впервые приехал в Россию
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15 августа© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Дмитрий Николаевич Федунов
Уважаемый человек не принял "золотой"Дождь" себе на уши...))))) Ещё бы эХесовец какой с Эха нарисовался ...
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