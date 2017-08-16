Звезды мировой оперы не боятся санкций за выступление в Севастополе

Источник: РИА "Новости"

«Юристы, честно сказать, не рекомендуют артистам, у которых действующие контракты с европейскими и американскими театрами, ехать в Крым и Севастополь, потому что непонятно как это потом обернется для них. Надо отдать должное артистам, что они проявили себя с лучшей стороны — поехали сюда. Это касается и итальянского артиста (Валерио Згарджи), который долго не думая, сказал: Россия — это круто, конечно, поеду», — отметил Беркович.

Не беспокоит артистов и возможный запрет въезда на Украину. «Мы, конечно, предупреждали (Валерио Згарджи), что это вероятно (запрет посещения Украины — ред.). Реакция на это спокойная», — подчеркнул директор фестиваля.

Фестиваль «Опера в Херсонесе» пройдет в Севастополе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 18 по 20 августа. В рамках музыкального мероприятия прозвучат лучшие произведения русской оперы, а также произведения зарубежных авторов. В частности, для зрителей будут исполнены знаменитые арии из опер Петра Чайковского «Евгений Онегин», Николая Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка» и «Майская ночь». Также со сцены прозвучат произведения Джакомо Пуччини «Богема» и «Джанни Скикки», Жоржа Бизе «Кармен», Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».