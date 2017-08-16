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15:56 (мск), источник: РИА Крым

Звезды мировой оперы не боятся санкций за выступление в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Звезды мировой оперы не боятся санкций ЕС и США за свое участие в международном фестивале «Опера в Херсонесе». Об этом журналистам в среду рассказал директор фестиваля «Опера в Херсонесе» Олег Беркович.

Источник: РИА "Новости"

«Юристы, честно сказать, не рекомендуют артистам, у которых действующие контракты с европейскими и американскими театрами, ехать в Крым и Севастополь, потому что непонятно как это потом обернется для них. Надо отдать должное артистам, что они проявили себя с лучшей стороны — поехали сюда. Это касается и итальянского артиста (Валерио Згарджи), который долго не думая, сказал: Россия — это круто, конечно, поеду», — отметил Беркович.

Не беспокоит артистов и возможный запрет въезда на Украину. «Мы, конечно, предупреждали (Валерио Згарджи), что это вероятно (запрет посещения Украины — ред.). Реакция на это спокойная», — подчеркнул директор фестиваля.

Фестиваль «Опера в Херсонесе» пройдет в Севастополе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 18 по 20 августа. В рамках музыкального мероприятия прозвучат лучшие произведения русской оперы, а также произведения зарубежных авторов. В частности, для зрителей будут исполнены знаменитые арии из опер Петра Чайковского «Евгений Онегин», Николая Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка» и «Майская ночь». Также со сцены прозвучат произведения Джакомо Пуччини «Богема» и «Джанни Скикки», Жоржа Бизе «Кармен», Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

На сцене фестиваля выступят и зарубежные гости: ведущий солист московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркском «Метрополитен-опера» Владимир Маторин, оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Перед зрителями также споют обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев и российская оперная певица, солистка Большого театра Агунда Кулаева.

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