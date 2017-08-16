В Грибановском районе запретили купание на диком пляже
В реке Ворона нашли возбудителя кишечной инфекции.
В реке Ворона нашли возбудителя кишечной инфекции.
В реке Ворона на диком пляже села Большие Алабухи Грибановского района нашли возбудителя кишечной инфекции. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил
Специалисты Роспотребнадзора делали забор воды в водоемах Грибановского района с 7 по 11 августа. Взяли три пробы. В ходе исследования в одной из них обнаружили возбудителя кишечной палочки.
— В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не рекомендуем жителям купаться в указанном месте. Кишечные инфекции передаются при заглатывании воды во время купания, — рассказал Михаил Болотин.
На диком пляже у моста в жаркие дни купается до 50 человек.