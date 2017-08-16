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14:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Грибановском районе запретили купание на диком пляже

В реке Ворона нашли возбудителя кишечной инфекции.

Источник: РИА "Воронеж"

В реке Ворона на диком пляже села Большие Алабухи Грибановского района нашли возбудителя кишечной инфекции. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Грибановском районе Михаил Болотин в среду, 16 августа.

Специалисты Роспотребнадзора делали забор воды в водоемах Грибановского района с 7 по 11 августа. Взяли три пробы. В ходе исследования в одной из них обнаружили возбудителя кишечной палочки.

— В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не рекомендуем жителям купаться в указанном месте. Кишечные инфекции передаются при заглатывании воды во время купания, — рассказал Михаил Болотин.

На диком пляже у моста в жаркие дни купается до 50 человек.

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