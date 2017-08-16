Нейробиолог рассказал о 4 вещах, которые нужны для счастья

Источник: Tengrinews

TengriMIX делится с вами советами американского нейробиолога Алекса Корба, который, целыми днями изучая серое вещество в человеческой голове, уже точно знает, когда мозг дарит ощущение полной удовлетворенности.

1. Поблагодарите

Если вы захандрили, задайте себе один важный вопрос: «За что я благодарен судьбе?» Чувство благодарности оказывает биологическое воздействие на мозг. Оно стимулирует выработку нейромедиатора дофамина, так же, как антидепрессанты. А еще одним из главных эффектов чувства благодарности является повышение уровня серотонина в передней поясной коре мозга. Когда вы думаете о том, за что вы благодарны судьбе, вы фокусируетесь на положительных сторонах жизни.

2. Проговорите свои негативные чувства

Если вам плохо, дайте определение своему состоянию. Что это: грусть, тревога, обида? Этого достаточно, чтобы почувствовать себя лучше. В одном исследовании участникам показывали фото людей с разными выражениями лиц и замеряли реакцию мозга. Как и ожидалось, миндалина реагировала на изображенные эмоции. Но когда участников просили назвать эти эмоции, у них активизировалась вентролатеральная префронтальная кора мозга, а активность миндалины падала. Иными словами, называние эмоций понижало их воздействие на человека.

3. Примите решение

Доводилось ли вам принимать какое-нибудь решение и испытывать потом облегчение? Это не случайность. Нейробиология показывает, что принятие решений снижает беспокойство и тревожность, а также помогает решать проблемы. При принятии решений мы создаем намерения и устанавливаем цели; все это оказывает положительное воздействие на префронтальную кору, понижая тревогу и волнения. Кроме того, принятие решений помогает снизить активность стриатума (полосатого тела), которая обычно склоняет нас к негативным импульсам и действиям. Наконец, принятие решений меняет наше восприятие мира, что помогает найти решение проблемы и успокоить лимбическую систему.

4. Прикасайтесь к людям

В одном исследовании участники играли в компьютерную игру по перебрасыванию мяча. Один участник бросал мяч, а другой бросал его обратно. На самом деле человек сидел только с одной стороны экрана — обратно мяч бросал компьютер. Но участникам сказали, что персонажами на экране управляют живые люди. Когда эти «другие люди» отказывались вернуть мяч, мозг участника реагировал так же, как он реагирует на физическую боль. То есть наш мозг воспринимает отверженность как сломанную ногу. Социальное исключение задействует переднюю поясную кору и центральную долю мозга, как и физическая боль.