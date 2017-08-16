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15:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области открыта «горячая линия» для заразившихся вирусом Коксаки

В Челябинской области с начала сезона не зарегистрировано ни одного случая заболевания энтеровирусной инфекцией, вызванной вирусом «Коксаки», среди южноуральцев, прибывших из Турции.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. На сайте ведомства открыта «горячая линия» для обращения южноуральцев, заразившихся данной инфекцией. Пока ни одного обращения не поступало.

Роспотребнадзор напоминает, что вирус Коксаки хорошо переносит низкие температуры, сохраняется в воде. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

Для профилактики заражения рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок; использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения; тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи; ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации.

При первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились уже после возвращения в Россию, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.

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