В Ачаирском поселке по берегу Иртыша гуляют два слона

Интересно, что, скорей всего, слоны принадлежат Варшавскому цирку, гастролирующему сейчас в Омске. Две слонихи Дженни и Магда развлекали омичей на День города, гуляя рядом со зданием омского Цирка и теперь, вероятно, отправились в небольшое турне по области.