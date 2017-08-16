В Ачаирском поселке по берегу Иртыша гуляют два слона
Странное соседство заметили жители поселка Ачаирский. Местные жители оказались сильно удивлены, когда на берегу Иртыша натолкнулись на двух индийских слонов, мирно прогуливающихся вдоль реки.
Странное соседство заметили жители поселка Ачаирский. Местные жители оказались сильно удивлены, когда на берегу Иртыша натолкнулись на двух индийских слонов, мирно прогуливающихся вдоль реки.
«В поселке Ачаирский пара слонов разгуливает по берегу Иртыша. Местная ребятня потчевает экзотических гостей яблоками и морковью», — сообщает очевидец в паблике Regik55.
Интересно, что, скорей всего, слоны принадлежат Варшавскому цирку, гастролирующему сейчас в Омске. Две слонихи Дженни и Магда развлекали омичей на День города, гуляя рядом со зданием омского Цирка и теперь, вероятно, отправились в небольшое турне по области.