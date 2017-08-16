Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Путин поручил перевести тарифы для стивидоров в рубли
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Алсу показала округлившийся живот – СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вслед за Малаховым: Тимур Кизяков покидает Первый канал
Сын Собчак оттянул ей купальник и сказал слово
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15:09 (мск), источник: СуперОмск

В Ачаирском поселке по берегу Иртыша гуляют два слона

Странное соседство заметили жители поселка Ачаирский. Местные жители оказались сильно удивлены, когда на берегу Иртыша натолкнулись на двух индийских слонов, мирно прогуливающихся вдоль реки.

«В поселке Ачаирский пара слонов разгуливает по берегу Иртыша. Местная ребятня потчевает экзотических гостей яблоками и морковью», — сообщает очевидец в паблике Regik55.

Интересно, что, скорей всего, слоны принадлежат Варшавскому цирку, гастролирующему сейчас в Омске. Две слонихи Дженни и Магда развлекали омичей на День города, гуляя рядом со зданием омского Цирка и теперь, вероятно, отправились в небольшое турне по области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Переводчик дважды не спросил у Джорджа Мартина про Путина
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома» 15 августа новостные издания сообщили о прекращении сотрудничества «Первого канала» с авторами и ведущими одной из старейших программ российского телевидения. Разбираемся, что произошло
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Мама Ксении Собчак конфликтует с Максимом Виторганом из-за внука Людмила Нарусова поет внуку колыбельные и укачивает на руках, а папа 9-месячного Платона – против таких нежностей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь