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14:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе юрта фестиваля «Туганлык» объединит 11 лучших тюркоязычных театров

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе VI Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» объединит 11 театров. Все семь призов фестиваля выполнены в виде юрты. Самая большая будет вручена обладателю главного приза в номинации «Лучший спектакль». Юрта выполнена художником и скульптором Виталием Николаевым из керамики с бронзовым напылением. Внутри нее будет гореть свечка.

«Мы решили отказаться от денежного вознаграждения и будем вручать памятные призы. Юрта — это объединяющее начало, дом родной для тюркского мира. Ее украсит национальный башкирский орнамент, а по краю будет памятная надпись «Туганлык, Уфа, 2017», — пояснил директор фестиваля — художественный руководитель Башкирского театра драмы им. М. Гафури Олег Ханов.

В конкурсной программе принимают участие лучшие театральные коллективы из тюркского мира: Турции, Хакасии, Киргизии, Дагестана, Азербайджана, Кабардино-Балкарии, Тывы, Чувашии, Казахстана, Татарстана и Башкортостана. В фестивале предусмотрено семь номинаций, в том числе «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая сценография», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая женская роль второго плана». Подробный график спектаклей можно увидеть здесь.

Фестиваль «Туганлык» пройдет с 7 по 14 сентября. 7 сентября событие откроется возложением цветов к памятнику Салавата Юлаева и парадом представителей всех театральных коллективов в национальных костюмах по улице Театральной. На площади перед Башдрамтеатром развернется театрализованное действо. Аксакалы семи родов будут приветствовать гостей и показывать дух и гостеприимство башкирского народа.

«Туганлык» в переводе означает родство. Актеров всегда радует, когда мы узнаем знакомые обряды, традиции. Сближение народов идет именно через культуру, — говорит директор Национального молодежного театра Азат Зиганшин, лауреат фестиваля 2012 года.

Впервые в рамках фестиваля пройдет Театральный йыйын в формате сабантуя. Он запланирован 9 сентября около села Таусенгирово Кармаскалинского района

. Для победителя в соревнованиях по борьбе куреш уже готовится приз — барашек.

«Конкурсы будут организованы между смешанными командами, в которые войдут представители театров разных регионов. Это делается специально, чтобы сблизить наши народы», — уточнил и.о. председателя Союза театральных Хурматулла Утяшев.

10 сентября в 21.30 Этноконцерт на сцене Башдрамы станет вечером дружбы — актеры будут исполнять музыку и песни своих народов. 11 сентября в 14.00 в ГКЗ «Башкортостан» стартует научно-практическая конференция «Тюркоязычный театр и диалог культур», организованная при содействии российского Союза театральных деятелей. Из работ участников уже составлен и будет выпущен научный сборник.

12 сентября ожидается творческая встреча с российским актером театра, кино и телевидения, театральным педагогом, ректором Театрального института имени Б. Щукина, народным артистом России Евгением Князевым.

Жюри возглавит художественный руководитель театра Российской Армии, режиссер, театральный педагог, актер, народный артист Российской Федерации Борис Морозов. Среди членов жюри также будут известный режиссер, худрук Оренбургского театра, народный артист РФ Рифкат Исрафилов и народная артистка СССР Гюлли Мубарякова.

Каждое утро в конференц-зале Президент-отеля будут проходить обсуждения спектаклей. Во внеконкурсной программе свои спектакли представят Национальный молодежный театр им. М. Карима («Калигула») и Салаватский государственный башкирский драматический театр («Земляки»).

В этом году фестиваль «Туганлык» проводится в рамках гранта главы Башкортостана. Следующий фестиваль планируется провести уже в 2019 году.
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