35 тонн гнилых арбузов уничтожили в Астане после скандального видео

Как сообщил Казинформу руководитель управления государственной инспекции по карантину растений в АПК МСХ РК Сымбат Калиаскаров, партию арбузов общим весом в 35 тонн сняли с реализации и уничтожили.
«Эту продукцию сняли с реализации. Если снимается — значит, уничтожается. Согласно имеющейся у нас информации, общий вес этой продукции составил 35 тонн», — сказал он.
По его словам, в южных регионах Казахстана распространена дынная муха, в частности, в ЮКО, в Жамбылской и Кызылординской областях.
«Ежегодно на борьбу с ними выделяются средства и проводятся карантинные мероприятия по выявлению, ликвидации и локализации этих насекомых. Возможно, эти арбузы были заражены именно дынной мухой», — отметил С. Калиаскаров.
Представитель Госинспекции также сообщил, что эта партия арбузов не была сертифицирована.
«Согласно Закону о карантине растений, есть перечень карантинных объектов, распространенных на территории РК. В этом перечне присутствует и дынная муха. Есть и порядок перемещения подкарантинной продукции в межобластных перевозках. При осуществлении перевозки подкарантинной продукции, требуется наличие карантинного сертификата. Этот документ удостоверяет состояние подкарантинной продукции. В данном случае, перевозка этих 35 тонн арбузов осуществлялась без сертификатов», — сказал он.
Напомним, скандальная видеозапись с гнилыми арбузами на рынке Астаны появилась в Интернете. На кадрах женщина в белом халате на рынке «Алаш» разрезает арбузы, доставленные, по ее словам, из ЮКО, и демонстрирует их непригодность к употреблению.