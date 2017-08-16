В Дзержинске планируют сократить 6 автобусных маршрутов
Эти автобусные маршруты дублируют движение троллейбусов.
Эти автобусные маршруты дублируют движение троллейбусов.
Стало ясно, что многие автобусные маршруты, особенно в центре города, дублируют движение элекротранспорта. Таким образом, решили отказаться от автобусного маршрута № 6, который идет по тем же транспортным линиям, что и маршруты №№ 3 и 4.
Транспорт высокой провозной способности, такой как маршруты № 2 и 5, которые сейчас охватывают только центральную часть города, решено продлить в западную часть города.
Кроме того, многие автобусные маршруты дублируют друг друга, поэтому целесообразнее было бы их сократить.