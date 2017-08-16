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15:16 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Дзержинске планируют сократить 6 автобусных маршрутов

Эти автобусные маршруты дублируют движение троллейбусов.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-служба города Дзержинска сообщила информацию о том, что готовы предварительные результаты обработки исследований, которые проводились ООО «Агентство дорожной информации «Радар» в рамках первого этапа разработки базовой транспортной модели города.

Стало ясно, что многие автобусные маршруты, особенно в центре города, дублируют движение элекротранспорта. Таким образом, решили отказаться от автобусного маршрута № 6, который идет по тем же транспортным линиям, что и маршруты №№ 3 и 4.

Транспорт высокой провозной способности, такой как маршруты № 2 и 5, которые сейчас охватывают только центральную часть города, решено продлить в западную часть города.

Кроме того, многие автобусные маршруты дублируют друг друга, поэтому целесообразнее было бы их сократить.

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