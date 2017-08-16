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15:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Смог завис над городами Челябинской области

В пяти городах Южного Урала продлили НМУ 1 степени.

По данным Челябинского гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия еще на сутки, до вечера 17 августа, сохранятся в Челябинске, Магнитогорске, Сатке и Карабаше, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В Коркино чрезвычайный режим продлен до двух часов следующего дня.

Для предприятий действует предписание о снижении уровня выбросов в атмосферу. Экологи организуют замеры качества воздуха.

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