Смог завис над городами Челябинской области
В пяти городах Южного Урала продлили НМУ 1 степени.
В пяти городах Южного Урала продлили НМУ 1 степени.
По данным Челябинского гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия еще на сутки, до вечера 17 августа, сохранятся в Челябинске, Магнитогорске, Сатке и Карабаше, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Коркино чрезвычайный режим продлен до двух часов следующего дня.
Для предприятий действует предписание о снижении уровня выбросов в атмосферу. Экологи организуют замеры качества воздуха.