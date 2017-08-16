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16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге появилось мобильное приложение, которое показывает график разводки мостов

Через него можно посмотреть видео и фото всех переправ города.

Источник: Комсомольская правда

То, что питерские мосты разводят часто не по расписанию — не новость. Но уследит за оповещением, когда график меняется, очень сложно. Чтобы не попасть впросак, можно теперь скачать себе мобильное приложение по мостам. Его сегодня презентовал «Мостотрест».

Приложение доступно на Google Play и на AppStore. Разработчики запрограммировали его пока только на английский и русский языки, но уже осенью обещают выпустить версию для китайских туристов.

Мобильное приложение содержит график разводки мостов, их фото, видео и история переправ. Там же можно найти статьи о 54 набережных города: история, расположение, интересные факты для туристов, уникальные фото- и видеоматериалы. И даже аудио-экскурсии о главных разводных мостах Петербурга, сопровождаемые вспомогательным видеорядом (Дворцовый, Биржевой, Благовещенский, Большеохтинский, Троицкий).

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