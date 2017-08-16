Архитектор-любитель построил необычный круглый дом на Кубани
Летающая тарелка — так жители станицы Пластуновской Динского района прозвали необычный дом.
Летающая тарелка — так жители станицы Пластуновской Динского района прозвали необычный дом.
Этот дом сразу бросается в глаза. Форма необычная. Сейчас строение белого цвета. Но совсем скоро его покрасят в бирюзовый. Внутри это полноценное жилье — 50 квадратных метров.
Удивленные возгласы прохожих, будто увидели летающую тарелку. Здесь к этому привыкли. Хозяин купольного дома Петр Белов — по профессии
В чем его уникальность и почему жить в нём надежней, чем за каменной стеной? Об этом владельца нелетающего НЛО расспросила Елена Семихова.