Архитектор-любитель построил необычный круглый дом на Кубани

Этот дом сразу бросается в глаза. Форма необычная. Сейчас строение белого цвета. Но совсем скоро его покрасят в бирюзовый. Внутри это полноценное жилье — 50 квадратных метров.

Удивленные возгласы прохожих, будто увидели летающую тарелку. Здесь к этому привыкли. Хозяин купольного дома Петр Белов — по профессии инженер-проектировщик. Уютную полусферу придумал сам, строил вместе с другом. Говорит, это было всего лишь хобби. Работали здесь каждые выходные — и так четыре года. Теперь дом, у которого и крыши не найти, — местная достопримечательность.