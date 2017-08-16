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16:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Архитектор-любитель построил необычный круглый дом на Кубани

Летающая тарелка — так жители станицы Пластуновской Динского района прозвали необычный дом.

Этот дом сразу бросается в глаза. Форма необычная. Сейчас строение белого цвета. Но совсем скоро его покрасят в бирюзовый. Внутри это полноценное жилье — 50 квадратных метров.

Удивленные возгласы прохожих, будто увидели летающую тарелку. Здесь к этому привыкли. Хозяин купольного дома Петр Белов — по профессии инженер-проектировщик. Уютную полусферу придумал сам, строил вместе с другом. Говорит, это было всего лишь хобби. Работали здесь каждые выходные — и так четыре года. Теперь дом, у которого и крыши не найти, — местная достопримечательность.

В чем его уникальность и почему жить в нём надежней, чем за каменной стеной? Об этом владельца нелетающего НЛО расспросила Елена Семихова.

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