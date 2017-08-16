В Москве разработают систему раннего предупреждения об опасных погодных явлениях
Улучшить систему обработки данных и качество прогнозирования позволит увеличение числа метеостанций.
Улучшить систему обработки данных и качество прогнозирования позволит увеличение числа метеостанций.
Росгидромет планирует в ближайшие два года увеличить количество метеостанций в Москве, сообщил руководитель службы Александр Фролов.
«У нас 44 метеорологические станции, большая часть из них в автоматическом режиме каждые 10 минут проводит наблюдение на земле, еще шесть доплеровских метеорологических локаторов перекрывают окрестности Москвы и прилегающих областей», — рассказал он.
По его словам, число обычных автоматических станций вырастет как минимум вдвое. В будущем это позволит улучшить систему обработки данных и качество метеопрогнозирования.
Мы планируем установить еще четыре дополнительных доплеровских локатора, которые будут смотреть на Москву с четырех позиций и производить трехмерную картинку всего происходящего.
Александр Фролов также рассказал о планах по разработке системы раннего предупреждения москвичей об опасных погодных явлениях. «Мы хотим развивать наблюдательные системы с использованием как обычных наблюдательных средств — климатических станций, так и средств, которые мы будем размещать на мачтах сотовой связи, а также радиолокационную, спутниковую системы», — сказал глава Росгидромета.
Для изучения опасных погодных явлений также планируется использовать суперкомпьютер. «Будем очень активно использовать современные средства моделирования, развивать уникальные модели с очень высоким пространственным разрешением с использованием суперкомпьютера, который установят в Росгидромете до конца года», — добавил Александр Фролов.