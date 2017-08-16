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16:15 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве разработают систему раннего предупреждения об опасных погодных явлениях

Улучшить систему обработки данных и качество прогнозирования позволит увеличение числа метеостанций.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 89% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Росгидромет планирует в ближайшие два года увеличить количество метеостанций в Москве, сообщил руководитель службы Александр Фролов.

«У нас 44 метеорологические станции, большая часть из них в автоматическом режиме каждые 10 минут проводит наблюдение на земле, еще шесть доплеровских метеорологических локаторов перекрывают окрестности Москвы и прилегающих областей», — рассказал он.

По его словам, число обычных автоматических станций вырастет как минимум вдвое. В будущем это позволит улучшить систему обработки данных и качество метеопрогнозирования.

Мы планируем установить еще четыре дополнительных доплеровских локатора, которые будут смотреть на Москву с четырех позиций и производить трехмерную картинку всего происходящего.
Александр Фролов
Руководитель Росгидромета

Александр Фролов также рассказал о планах по разработке системы раннего предупреждения москвичей об опасных погодных явлениях. «Мы хотим развивать наблюдательные системы с использованием как обычных наблюдательных средств — климатических станций, так и средств, которые мы будем размещать на мачтах сотовой связи, а также радиолокационную, спутниковую системы», — сказал глава Росгидромета.

Новая система даст возможность предупреждать горожан о месте и интенсивности того или иного погодного явления за три часа до его наступления. В дальнейшем ее можно будет распространить и на другие крупные российские города.

Для изучения опасных погодных явлений также планируется использовать суперкомпьютер. «Будем очень активно использовать современные средства моделирования, развивать уникальные модели с очень высоким пространственным разрешением с использованием суперкомпьютера, который установят в Росгидромете до конца года», — добавил Александр Фролов.

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