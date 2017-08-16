Оплата парковки в Москве частично недоступна для абонентов МТС
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оплата парковки в Москве с помощью смс частично недоступна для абонентов МТС. Об этом в среду сообщается на сайте компании «Московский паркинг».
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оплата парковки в Москве с помощью смс частично недоступна для абонентов МТС. Об этом в среду сообщается на сайте компании «Московский паркинг».
16 августа наблюдаются проблемы в пополнении парковочного счета у абонентов мобильного оператора МТС с помощью СМС. О возобновлении пополнения парковочного счета будет сообщено дополнительно после устранения проблем со стороны оператора.
При этом отмечается, что пополнить парковочный счет абоненты МТС могут с помощью банковской карты через мобильное приложение «Парковки Москвы» или в личном кабинете на сайте «Московского паркинга».