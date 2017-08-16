В Башкирии студенты МГУ обнаружили новые рисунки в пещере Шульган-Таш

Результаты экспедиции под руководством доцента кафедры археологии МГУ, кандидата исторических наук Владислава Житенева опубликованы на портале «Научная Россия».

«Одним из итогов работ этого года стало открытие новых следов художественных практик на стенах пещеры, — говорит о результате работы в пещере Шульган-Таш Владислав Житенев. — В том числе в местах, где ранее рисунков или их фрагментов зафиксировано не было».

Обнаруженные студентами рисунки состоят из линий, отпечатков пальцев или нижней части ладони. При этом на некоторых панно первоначальные изображения были намеренно стерты, по ним были нарисованы фигуры животных и знаки.