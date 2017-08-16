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15:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии студенты МГУ обнаружили новые рисунки в пещере Шульган-Таш

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Студенты исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова нашли новые фрагменты палеолитических рисунков в пещерах Башкортостана (Шульган-Таш, или Капова) и Челябинской области (Игнатьевская).

Результаты экспедиции под руководством доцента кафедры археологии МГУ, кандидата исторических наук Владислава Житенева опубликованы на портале «Научная Россия».

«Одним из итогов работ этого года стало открытие новых следов художественных практик на стенах пещеры, — говорит о результате работы в пещере Шульган-Таш Владислав Житенев. — В том числе в местах, где ранее рисунков или их фрагментов зафиксировано не было».

Обнаруженные студентами рисунки состоят из линий, отпечатков пальцев или нижней части ладони. При этом на некоторых панно первоначальные изображения были намеренно стерты, по ним были нарисованы фигуры животных и знаки.

Большинство рисунков в пещере — это неидентифицируемые пятна красного пигмента, являющиеся частично размытыми фигурами, частично остатками стертых рисунков, частично следами палеолитической изобразительной деятельности неясного происхождения. Они сочетаются с изображениями шерстистых носорогов, бизонов, лошадей и мамонтов. В пещере есть также фигуры рыбы и существа, сочетающего в себе черты человека и животного.

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