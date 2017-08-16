Источник: умерла Вера Глаголева
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в кинематографических кругах.
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в кинематографических кругах.
«Да, это, к сожалению, правда», — сказал собеседник агентства. Официально в Союзе кинематографистов и в Гильдии актеров России не стали комментировать эту информацию.
Глаголева — актриса, режиссер, теща знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина. Исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в картинах «Искренне Ваш…» (1985), «Сошедшие с небес» (1986), «Бедная Саша» (1997), телесериале «Маросейка, 12» (2000) и других.
Режиссерским дебютом Веры Глаголевой стала психологическая мелодрама «Сломанный свет» (1990) о безработных актерах.
В 2011 году Глаголева была награждена званием «Народная артистка России».
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