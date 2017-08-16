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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Скончалась актриса Вера Глаголева

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

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«Да, она умерла», — сказала Гузеева. Агентство пока не располагает информацией о причинах смерти актрисы.

«Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», — написала старшая дочь актрисы Анна Нахапетова в своем аккаунте в инстаграме.

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Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова «На край света». Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне.

Вскоре Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах мужа: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «Идущий следом», «Зонтик для новобрачных».

Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме «Выйти замуж за капитана» (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание «Лучшей актрисы 1986 года» по результатам опроса журнала «Советский экран».

Продолжала Глаголева активно сниматься и в дальнейшем, была занята в театральных проектах.

В 1990 году Глаголева дебютировала как режиссер фильмом «Сломанный свет», где сыграла главную роль. Затем она сняла картины «Заказ», «Чертово колесо». Четвертая режиссерская работа Глаголевой — драма «Одна война» еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.

Последней картиной Глаголевой стал фильм «Две женщины» по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.

В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.

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