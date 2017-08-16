Донской марафон пройдет в Ростове
Донской марафон состоится в Ростове 16 сентября.
Донской марафон состоится в Ростове 16 сентября.
Как сообщается на сайте спортивного мероприятия, маршрут марафона пройдет по центральным улицам города через новый Ворошиловский мост на Левый берег Дона.
Ожидается, что участниками марафона станут 2000 человек.
Им будет предложено на выбор пять дистанций — 2 км, 5 км, 10 км, 21 км (полумарафон) и 42 км (марафон).
Желающим принять участие в марафоне необходимо зарегистрироваться до 10 сентября.