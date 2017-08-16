В Калининграде разбили ещё одну антивандальную остановку

Неизвестные разбили стекло на остановке у завода «Балткран». Это уже второй антивандальный павильон, который повредили на улице Невского. Кроме того, испорчены новые комплексы на Театральной и Литовском валу.

В 2017 году власти выделили около 23 миллионов рублей на приобретение и монтаж новых металлических остановок с закалённым стеклом. На эти деньги администрация Калининграда планировала оборудовать 47 пунктов. Подрядчик ООО «Чистоград ПМК» дал годовую гарантию на выполненные работы и пять лет на эксплуатацию павильонов.