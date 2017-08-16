Кратеру на карликовой планете дали казахское название

Источник: Tengrinews

Название кратера Цереры появилось в интернет-справочнике космических названий Planetarynames. Один из кратеров Цереры теперь носит название «Дихан». По данным справочника, название взято у «казахского божества земледелия» Дихан-баба, вера в существование которого относится к доисламскому периоду (Dikhan baba; Kazakh preislamic deity of farming). Новое название кратеру было присуждено 11 августа. Сообщается, что кратер Цереры имеет диаметр 21 метр.

Церера — самая близкая к Солнцу карликовая планета. Она расположена между Марсом и Юпитером в поясе астероидов. При диаметре около 950 километров Церера является крупнейшим и наиболее массивным телом в поясе астероидов, по размерам превосходит многие крупные спутники планет-гигантов. Отметим, что планетарная номенклатура, как и наземная, используется для однозначной идентификации объекта на поверхности планеты или спутника для того, чтобы она могла быть легко описана и обсуждена.