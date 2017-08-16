Кратеру на карликовой планете дали казахское название
Кратеру на карликовой планете между Марсом и Юпитером дали казахское название.
Кратеру на карликовой планете между Марсом и Юпитером дали казахское название.
Название кратера Цереры появилось в
Церера — самая близкая к Солнцу карликовая планета. Она расположена между Марсом и Юпитером в поясе астероидов. При диаметре около 950 километров Церера является крупнейшим и наиболее массивным телом в поясе астероидов, по размерам превосходит многие крупные спутники
Справочник Planetarynames содержит подробную информацию обо всех названиях на планетах и спутниках (и некоторых системах планетарных колец и кольцевых зазоров), которые Международный астрономический союз (МАС) назвал и утвердил с момента своего основания в 1919 году и до настоящего времени.