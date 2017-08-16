В Москве появится голубая дорожная разметка

В зону эксперимента вошли 25 улиц. На них установят только дорожные знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки, парковку для транспортных средств инвалидов, ведомственные парковки, парковки посольств, бесплатные парковки возле социальных объектов, а также, при необходимости дорожные знаки, вводящие ограничения на остановку/стоянку транспорта. Большая часть дублирующих указателей будут убраны.
Список улиц, которые вошли в зону:
5. Пуговишников переулок.
9. Олсуфьевский переулок.
11. Малая Пироговская улица.
12. 1-й Архивный переулок.
16. Комсомольский проспект (дублер).
20. ул. 10-летия Октября.
22. 1-й Шибаевский переулок.
23. Малый Боженинский переулок.
Помимо этого предусмотрена установка дорожных знаков уменьшенного типоразмера и совмещенных дорожных знаков, а также использование цветной (голубой) горизонтальной дорожной разметки для обозначения специализированных парковочных мест.
Город последовательно принимает решения для повышения комфорта автомобилистов в части знаков и разметки, а также заботится о внешнем облике городского пространства. В связи с этим, нами проводится работа по сокращению количества дорожных знаков и одним из способов является применение дорожных знаков 5.29 “Зона регулируемой стоянки” на территории платного парковочного пространства.
Александр ХодаковПервый замруководителя ЦОДД
Эксперимент продлится в течение трех месяцев, по итогам которых будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения зон регулируемой стоянки.