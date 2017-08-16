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16:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Москве появится голубая дорожная разметка

В московском районе Хамовники стартовал эксперимент, в рамках которого на 40% сократится количество дорожных знаков, а также появится новая голубая разметка, сообщает «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

В зону эксперимента вошли 25 улиц. На них установят только дорожные знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки, парковку для транспортных средств инвалидов, ведомственные парковки, парковки посольств, бесплатные парковки возле социальных объектов, а также, при необходимости дорожные знаки, вводящие ограничения на остановку/стоянку транспорта. Большая часть дублирующих указателей будут убраны.

Список улиц, которые вошли в зону:

1. ул. Тимура Фрунзе.

2. ул. Льва Толстого.

3. ул. Россолимо.

4. Оболенский переулок.

5. Пуговишников переулок.

6. Несвижский переулок.

7. Ксеньинский переулок.

8. Языковский переулок.

9. Олсуфьевский переулок.

10. переулок Хользунова.

11. Малая Пироговская улица.

12. 1-й Архивный переулок.

13. ул. Усачева.

14. Трубецкая улица.

15. ул. Ефремова.

16. Комсомольский проспект (дублер).

17. ул. Доватора.

18. Кооперативная ул.

19. 3-я Фрунзенская ул.

20. ул. 10-летия Октября.

21. Учебный переулок.

22. 1-й Шибаевский переулок.

23. Малый Боженинский переулок.

24. ул. Савельева.

25. Усачевский пер.

Помимо этого предусмотрена установка дорожных знаков уменьшенного типоразмера и совмещенных дорожных знаков, а также использование цветной (голубой) горизонтальной дорожной разметки для обозначения специализированных парковочных мест.

Город последовательно принимает решения для повышения комфорта автомобилистов в части знаков и разметки, а также заботится о внешнем облике городского пространства. В связи с этим, нами проводится работа по сокращению количества дорожных знаков и одним из способов является применение дорожных знаков 5.29 “Зона регулируемой стоянки” на территории платного парковочного пространства.
Александр Ходаков
Первый замруководителя ЦОДД

Эксперимент продлится в течение трех месяцев, по итогам которых будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения зон регулируемой стоянки.

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