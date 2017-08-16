В Москве появится голубая дорожная разметка

Город последовательно принимает решения для повышения комфорта автомобилистов в части знаков и разметки, а также заботится о внешнем облике городского пространства. В связи с этим, нами проводится работа по сокращению количества дорожных знаков и одним из способов является применение дорожных знаков 5.29 “Зона регулируемой стоянки” на территории платного парковочного пространства.

Александр Ходаков Первый замруководителя ЦОДД