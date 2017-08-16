В Казани ожидается сильная жара
В Казани в конце текущей недели ожидается жара. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
В Казани в конце текущей недели ожидается жара. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Так, в воскресенье, 20 августа, в столице Татарстана ожидается до +28 градусов, а в понедельник столбики термометров поднимутся до +31 градуса.
17 августа в городе будет облачно, днем без осадков. Ветер