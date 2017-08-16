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17:33 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается сильная жара

В Казани в конце текущей недели ожидается жара. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Prokazan.ru

Так, в воскресенье, 20 августа, в столице Татарстана ожидается до +28 градусов, а в понедельник столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

17 августа в городе будет облачно, днем без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 10−12 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 22−24 градусов тепла.

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