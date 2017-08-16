Воронежские поисковики попросили помощи губернатора в поисках помещения для сборов
Обращение отряда «Воронежец» поступило на рассмотрение.
Обращение отряда «Воронежец» поступило на рассмотрение.
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По его словам, обращение уже поступило на рассмотрение. Кроме того, специалисты отряда обратились к ряду коммерческих структур с просьбой о финансовом участии.
— Проблема пропажи людей и наша помощь сегодня актуальна как никогда. В связи с участившимися поисками, постоянными выездами по территории Воронежской и иных областей, увеличением числа волонтеров у отряда возникла острая нехватка профессионального и иного туристического снаряжения, — сказано в тексте обращения, которое есть в распоряжении РИА «Воронеж».
Волонтерский отряд «Воронежец» работает с 2012 года. Отряд тесно сотрудничает со Следственным комитетом, МВД и МЧС в поиске пропавших людей и участвует во многих спасательных операциях спецслужб. В ближайшее время поисковики планируют разработать единую информационную базу для поиска пропавших людей.