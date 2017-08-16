Воронежские поисковики попросили помощи губернатора в поисках помещения для сборов

Представители поисково-спасательного отряда «Воронежец» обратились к губернатору Алексею Гордееву с просьбой посодействовать в поиске помещения для сбора координаторов и хранения инвентаря. Волонтеры также попросили о помощи в поиске спонсоров для покупки оборудования, распространении информации о деятельности отряда и проведении обучающих лекций в общеобразовательных учреждениях, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал руководитель отряда Алексей Новиков в среду, 16 августа.

По его словам, обращение уже поступило на рассмотрение. Кроме того, специалисты отряда обратились к ряду коммерческих структур с просьбой о финансовом участии.

— Проблема пропажи людей и наша помощь сегодня актуальна как никогда. В связи с участившимися поисками, постоянными выездами по территории Воронежской и иных областей, увеличением числа волонтеров у отряда возникла острая нехватка профессионального и иного туристического снаряжения, — сказано в тексте обращения, которое есть в распоряжении РИА «Воронеж».